Источник: Анчелотти сегодня должен расторгнуть контракт с «Наполи»

Карло Анчелотти сегодня, 18 декабря, должен прилететь в Италию, чтобы встретиться с руководством «Наполи». 60-летний специалист должен расторгнуть контракт с клубом, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Today Carlo #Ancelotti will fly in Italy to get free by his contract with Napoli. After that he will sign the contract with #Everton and will become the new manager of #Toffees officially. #transfers #EFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) December 18, 2019

После этого Анчелотти получит право заключить контракт с «Эвертоном». Зарплата Анчелотти составит 4,5 миллиона евро в год. Сообщалось, что он подпишет контракт до лета 2022 года.