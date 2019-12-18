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Источник: Анчелотти сегодня должен расторгнуть контракт с «Наполи»

13:04
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Карло Анчелотти сегодня, 18 декабря, должен прилететь в Италию, чтобы встретиться с руководством «Наполи». 60-летний специалист должен расторгнуть контракт с клубом, утверждает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

После этого Анчелотти получит право заключить контракт с «Эвертоном». Зарплата Анчелотти составит 4,5 миллиона евро в год. Сообщалось, что он подпишет контракт до лета 2022 года.

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