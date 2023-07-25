Ориги может перейти в «Вест Хэм» на правах аренды

«Вест Хэм» может арендовать у «Милана» нападающего Дивока Ориги, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, инициатором трансфера является главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль».

В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.