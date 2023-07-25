Ориги может перейти в «Вест Хэм» на правах аренды
«Вест Хэм» может арендовать у «Милана» нападающего Дивока Ориги, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, инициатором трансфера является главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.
Футболист перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль».
В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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