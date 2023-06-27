TMW: Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Вероне», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «Верона» хочет взять 27-летнего игрока в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету. Миранчук хочет остаться в Италии.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Он сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро.