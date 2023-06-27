Агент Гайча заявил, что «Верона» хочет сохранить игрока

Пабло Каро, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о будущем аргентинского футболиста.

«Верона» намерена сохранить Гайча в команде. Игрок тоже хочет остаться. Мы все еще ждем, что клуб будет двигаться дальше», — приводит слова Каро Sport24.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 16 матчей за «Верону» в серии А, на его счету 2 гол и 1 результативная передача.

