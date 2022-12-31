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Сегодня, 18:20

Иско может подписать контракт с «Салернитаной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Севильи» Иско может подписать контракт с «Салернитаной», сообщает журналист Альфредо Педулла.

Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата 30-летнего испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон.

21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клубе в августе.

Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Салернитана
ФК Севилья
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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Сассуоло – Сампдория
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Рома – Болонья
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Лечче – Лацио
 - : -
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Фиорентина – Монца
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Интер – Наполи
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Лацио

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