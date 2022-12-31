Иско может подписать контракт с «Салернитаной»
Бывший полузащитник «Севильи» Иско может подписать контракт с «Салернитаной», сообщает журналист Альфредо Педулла.
Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата 30-летнего испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон.
21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клубе в августе.
Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
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|
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|
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|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
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|2
|24-7
|31
|
4
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|15
|9
|3
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|26-11
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|
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|34-22
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|
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|27
|
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|
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12
|Салернитана
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|5
|6
|19-24
|17
|
13
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|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
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|12-29
|5
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38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
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Алекс Сандру
Ювентус
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|3
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