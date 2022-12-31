Иско может подписать контракт с «Салернитаной»

Бывший полузащитник «Севильи» Иско может подписать контракт с «Салернитаной», сообщает журналист Альфредо Педулла.

Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата 30-летнего испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон.

21 декабря испанец ранее расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клубе в августе.

Иско провел за «Севилью» 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.