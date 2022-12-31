Нападающий Фелипе Андерсон продлит контракт с «Лацио»

Нападающий Фелипе Андерсон в ближайшее время продлит контракт с «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата футболиста по новому договору составит 3 миллиона евро за сезон.

Нынешний контракт 29-летнего бразильца с римским клубом действует до лета 2024 года.

В этом сезоне серии А в 15 матчах за «Лацио» на его счету 3 гола и 2 голевые передачи.