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Сегодня, 18:26

Нападающий Фелипе Андерсон продлит контракт с «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Фелипе Андерсон в ближайшее время продлит контракт с «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата футболиста по новому договору составит 3 миллиона евро за сезон.

Нынешний контракт 29-летнего бразильца с римским клубом действует до лета 2024 года.

В этом сезоне серии А в 15 матчах за «Лацио» на его счету 3 гола и 2 голевые передачи.

ФК Лацио
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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