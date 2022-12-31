«Торино» провел новый раунд переговоров с «Вест Хэмом» по выкупа контракта Влашича

«Торино» ведет работу, чтобы сохранить в команде полузащитника Николу Влашича. Руководство туринского клуба провело новую встречу с представителями «Вест Хэма», которому принадлежат права на игрока, сообщает Calciomercato.

25-летний хорват выступает за туринский клуб на правах аренды, но рассчитывает, что «быки» смогут выкупить его контракт у «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что у «Торино» есть опция выкупа хавбека за 15 миллионов евро.

Валашич в нынешнем сезоне хорват провел за итальянский клуб 16 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.