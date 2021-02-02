«Интер» — «Ювентус»: Роналду сделал дубль за тайм. Через 3 дня ему исполнится 36 лет
2 февраля 2021, 23:45
«Ювентус» выигрывает у «Интера» к перерыву первого полуфинала Кубка Италии — 2:1. Оба мяча провел форвард туринцев Криштиану Роналду.
Португалец, которому 5 января исполнится 36 лет, в нынешнем сезоне забил 22 гола в 23 играх. Он поражал ворота соперников во всех турнирах, в которых принимал участие: чемпионате, Кубке, Суперкубке Италии и Лиге чемпионов.
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