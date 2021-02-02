«Ювентус» выигрывает у «Интера» к перерыву первого полуфинала Кубка Италии — 2:1. Оба мяча провел форвард туринцев Криштиану Роналду.

Португалец, которому 5 января исполнится 36 лет, в нынешнем сезоне забил 22 гола в 23 играх. Он поражал ворота соперников во всех турнирах, в которых принимал участие: чемпионате, Кубке, Суперкубке Италии и Лиге чемпионов.