Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Интера». Для 43-летнего голкипера игра стала юбилейной, 1100-й в профессиональном футболе.

Буффон дебютировал в большом футболе в составе «Пармы» в 1995 году. За пармезанцев он играл до 2001 года, после чего перешел в «Юве». Сезон-2018/19 провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб. С 1997 по 2018 год защищал цвета сборной Италии.

Из 1100 игр 679 Буффон провел за «Ювентус», 220 за «Парму», 176 за сборную Италии и 25 — за «ПСЖ».