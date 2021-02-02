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«Интер» — «Ювентус»: Буффон проводит 1100-й матч в карьере

22:53
9 июля 2006 года. Джанлуиджи Буффон выиграл в составе сборной Италии чемпионат мира. Фото AFP
9 июля 2006 года. Джанлуиджи Буффон выиграл в составе сборной Италии чемпионат мира. Фото AFP
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Интера». Для 43-летнего голкипера игра стала юбилейной, 1100-й в профессиональном футболе.

Буффон дебютировал в большом футболе в составе «Пармы» в 1995 году. За пармезанцев он играл до 2001 года, после чего перешел в «Юве». Сезон-2018/19 провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб. С 1997 по 2018 год защищал цвета сборной Италии.

Из 1100 игр 679 Буффон провел за «Ювентус», 220 за «Парму», 176 за сборную Италии и 25 — за «ПСЖ».

Интер — Ювентус

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