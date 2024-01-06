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Судейство

Сегодня, 17:25

«Интер» — «Верона»: судья назначил «левый» пенальти. Еще одна странная «воздушная подножка»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 90+7-й минуте матча 19-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Верона» (2:1) судья Микаэль Фаббри поначалу не отреагировал на падение Джанджакомо Маньяни назначением 11-метрового удара. Однако после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи арбитр через пару минут все-таки наказал миланца Маттео Дармиана пенальти.

Фаббри усмотрел в его действиях нарушение правил. Да, Маньяни был первым на мяче. Но разве незначительный контакт двух бутс игроков — это действительно причина его падения и повод для такого серьезного наказания «Интера»? Дармиан слегка попал верхней частью своей бутсы в подошву бутсы, находившейся в воздухе, попал сопернику не в опорную ногу, но Маньяни решил завалиться на газон и заработал таким образом 11-метровый.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Типичный пенальти периода появления в футболе ВАР — когда проще позвать судью к монитору и переложить на него ответственность, а арбитру проще согласиться с тем, кто сидит в ВАР-центре.

ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
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Неделя

Гол Фраттези в концовке матча принес «Интеру» победу над «Вероной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
13
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
 2 : 1
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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