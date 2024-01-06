«Интер» — «Верона»: судья назначил «левый» пенальти. Еще одна странная «воздушная подножка»

На 90+7-й минуте матча 19-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Верона» (2:1) судья Микаэль Фаббри поначалу не отреагировал на падение Джанджакомо Маньяни назначением 11-метрового удара. Однако после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи арбитр через пару минут все-таки наказал миланца Маттео Дармиана пенальти.

Фаббри усмотрел в его действиях нарушение правил. Да, Маньяни был первым на мяче. Но разве незначительный контакт двух бутс игроков — это действительно причина его падения и повод для такого серьезного наказания «Интера»? Дармиан слегка попал верхней частью своей бутсы в подошву бутсы, находившейся в воздухе, попал сопернику не в опорную ногу, но Маньяни решил завалиться на газон и заработал таким образом 11-метровый.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

Типичный пенальти периода появления в футболе ВАР — когда проще позвать судью к монитору и переложить на него ответственность, а арбитру проще согласиться с тем, кто сидит в ВАР-центре.