Гол Фраттези в концовке матча принес «Интеру» победу над «Вероной»

«Интер» обыграл «Верону» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев отличились Лаутаро Мартинес и Давид Фраттези. У гостей единственный гол на счету Тома Анри.

На 90+6-й минуте был удален полузащитник «Вероны» Дарко Лазович.

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице. «Верона» идет на 18-й строчке (14).