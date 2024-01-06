«Монца» победила «Фрозиноне»

«Монца» на выезде победила «Фрозиноне» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У гостей голы забивали Дани Мота, Валентин Карбони, автогол на счету Матиаса Суле. Гости уступая со счетом 0:3, смогли отыграть два гола. Отличились Абду Харруи и Матиас Суле.

«Монца» набрала 25 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице серии А.

«Фрозиноне» потерпел 4-е поражение подряд. Команда с 19 очками располагается на 14-й строчке таблицы.