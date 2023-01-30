«Интер» в ближайшее время хочет арендовать у «МЮ» Магуайра

«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.

По данным источника, миланцы хотели бы приобрести футболиста на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Магуайр участвовал в восьми матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.