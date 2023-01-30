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Сегодня, 15:19

«Интер» в ближайшее время хочет арендовать у «МЮ» Магуайра

Виктория Кравченко
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«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.

По данным источника, миланцы хотели бы приобрести футболиста на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Магуайр участвовал в восьми матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.

Харри Магуайр
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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 1 : 2
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Милан – Сассуоло
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Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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П
Хвича Кварацхелия

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Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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