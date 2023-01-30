«Интер» в ближайшее время хочет арендовать у «МЮ» Магуайра
«Интер» заинтересован в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает Daily Mail.
По данным источника, миланцы хотели бы приобрести футболиста на правах аренды в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Магуайр участвовал в восьми матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.
«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|20:30
|
Болонья – Специя
|2 : 0
|27.01
|22:45
|
Лечче – Салернитана
|1 : 2
|28.01
|17:00
|
Эмполи – Торино
|2 : 2
|28.01
|20:00
|
Кремонезе – Интер
|1 : 2
|28.01
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|2 : 0
|29.01
|14:30
|
Милан – Сассуоло
|2 : 5
|29.01
|17:00
|
Ювентус – Монца
|0 : 2
|29.01
|20:00
|
Лацио – Фиорентина
|1 : 1
|29.01
|22:45
|
Наполи – Рома
|2 : 1
|30.01
|22:45
|
Удинезе – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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