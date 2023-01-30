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Сегодня, 15:17

Нападающий «Ювентуса» Милик пропустит минимум две недели из-за травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму и пропустит минимум две недели, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Сегодня футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока повреждение средней степени полуперепончатой мышцы левого бедра.

В течении двух недель форвард пройдет дополнительное обследование, по итогам которого возможно будет назвать точный срок возвращения игрока на поле.

В текущем сезоне 28-летний Милик провел за «Ювентус» 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

«Юве» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 23 очка за 20 матчей.

Аркадиуш Милик
Футбол
ФК Ювентус
серия А
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