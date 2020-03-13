«Интер» собирается выкупить Сенси у «Сассуоло»

«Интер» планирует выкупить полузащитника Стефано Сенси у «Сассуоло», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «нерадзурри» довольно выступлениями 24-летнего итальянца за команду. Сенси проводит сезон-2019/20 в «Интере» на правах аренды из «Сассуоло». Сообщается, что миланскому клубу придется заплатить за полузащитника 28 миллионов евро.

На счету Сенси 3 гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 30 миллионов евро.