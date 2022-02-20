«Интер» дома проиграл «Сассуоло»

«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

На восьмой минуте счет открыл Джакомо Распадори. Джанлука Скамакка на 26-й минуте забил второй мяч. Гол Стефана де Врея в концовке игры был отменен после консультации с ВАР.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».