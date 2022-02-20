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Сегодня, 22:02

«Интер» дома проиграл «Сассуоло»

Евгений Петров
Корреспондент
«Интер» — «Сассуоло» — 0:2.
Фото ФК «Интер»

«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

На восьмой минуте счет открыл Джакомо Распадори. Джанлука Скамакка на 26-й минуте забил второй мяч. Гол Стефана де Врея в концовке игры был отменен после консультации с ВАР.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Сассуоло
Голы
Распадори, 8 (0:1), Скамакка, 26 (0:2)
Интер
Ханданович де Врей Димарко Дармиан (Дюмфрис, 46) Шкриньяр Гальярдини (Джеко, 46) Хакан Чалханоглу (Д`Амброзио, 78) Барелла Санчес Мартинес Перишич (Видаль, 78)
Сассуоло
Консильи Каан Айхан (Руан, 46) Мерт Мюльдюр Кирикеш Кирьякопулос Лопес Фраттези (Матеус Энрике, 71) Траоре (Харруи, 78) Распадори Берарди (Пелузо, 89) Скамакка (Дефрель, 70)
Предупреждения
Д`Амброзио 86’  -  Распадори 49’, Мерт Мюльдюр 58’
Судьи
Фурно (Италия)

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А: «Фиорентина» победила «Аталанту», «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 - : -
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
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Ювентус

 18
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Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
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Болонья

 22 1 4
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