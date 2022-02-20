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Сегодня, 18:52

«Венеция» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Венеция» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл нападающий «Венеции» Тома Анри. На 29-й минуте сравнял Калеб Экубан из «Дженоа».

«Венеция» набрала 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 16 очков и 19-я позиция.

Италия. Серия А. 26-й тур
20 февр, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:1
Дженоа
Голы
Анри, 13 (1:0), Экубан, 29 (1:1)
Венеция
Ромеро Свобода Кальдара Чеккарони Ампаду Хапс Араму Кюизанс (Тессманн, 75) Чрнигой (Эбуэхи, 46, Улльманн, 75) Анри (Нсаме, 84) Нани (Йонсен, 64)
Дженоа
Сиригу Васкес (Эстигор, 46) Хефти Камбьясо Максимович Стураро (Портанова, 61) Бадель Ровелла (Йебоа, 61) Гудмундссон (Мелегони, 88) Экубан Дестро (Гальдамес, 74)
Предупреждения
Кальдара 45’, Ампаду 89’  -  Васкес 23’, Стураро 48’
Судьи
Орсато (Италия)

Футбол
ФК Венеция
ФК Дженоа
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 - : -
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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Ромеро Луис Альберто

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Интер

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