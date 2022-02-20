«Венеция» и «Дженоа» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Венеция» и «Дженоа» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте счет открыл нападающий «Венеции» Тома Анри. На 29-й минуте сравнял Калеб Экубан из «Дженоа».

«Венеция» набрала 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице серии А. У «Дженоа» 16 очков и 19-я позиция.