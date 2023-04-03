«Интер» рассматривает кандидатуру Почеттино на замену Индзаги

«Интер» связался с Маурисио Почеттино, чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, нынешний тренер миланцев Симоне Индзаги может потерять работу до конца сезона, так как команда не может победить уже четыре матча подряд.

Ранее сообщалось, что в Почеттино также заинтересованы «Реал» и «Челси». Последним клубом, в котором работал специалист, был «ПСЖ».

«Интер» идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А.