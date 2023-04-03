«Интер» рассматривает кандидатуру Почеттино на замену Индзаги
«Интер» связался с Маурисио Почеттино, чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера, пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, нынешний тренер миланцев Симоне Индзаги может потерять работу до конца сезона, так как команда не может победить уже четыре матча подряд.
Ранее сообщалось, что в Почеттино также заинтересованы «Реал» и «Челси». Последним клубом, в котором работал специалист, был «ПСЖ».
«Интер» идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|
4
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|
5
|Интер
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|
6
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|
9
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|
10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|
11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|
16
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|
20
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|1 : 3
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|0 : 1
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|3 : 0
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|1 : 1
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|3 : 0
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|0 : 4
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|19
|1
|0
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