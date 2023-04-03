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Сегодня, 09:39

Пиоли рассказал о настрое «Милана» на матч Лиги чемпионов против «Наполи»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил разгромную победу над «Наполи» (4:0).

«Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще девять игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.

Этот результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в ЛЧ», — заявил тренер Pazzi Di Fanta.

12 апреля команды сыграют в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.

ФК Милан
ФК Наполи
Стефано Пиоли
0
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Спаллетти назвал причину крупного поражения «Наполи» от «Милана»
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
11
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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Кремонезе – Аталанта
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Интер – Фиорентина
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2.04 13:30
Болонья – Удинезе
 3 : 0
2.04 16:00
Монца – Лацио
 0 : 2
2.04 16:00
Специя – Салернитана
 1 : 1
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Рома – Сампдория
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Наполи – Милан
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Лаутаро Мартинес

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 16 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 25 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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