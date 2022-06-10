Суарес находится в сфере интересов «Аталанты»

«Аталанта» претендует на нападающего Луиса Суареса, который покидает «Атлетико» на правах свободного агента, сообщает Marca.

У 35-летнего уругвайца есть предложения из Аргентины и МЛС, но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В ближайшее время футболист обсудит все возможные расклады со своими близкими, после чего примет решение.

В сезоне-2021/22 Суарес забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 45 матчах за «Атлетико».