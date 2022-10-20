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Сегодня, 11:57

«Интер» продлит аренду Лукаку

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, скорее всего, не вернется в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, лондонский клуб не нуждается в услугах бельгийца, поэтому футболист, вероятно, продлит контракт с миланским клубом еще на один сезон

В этом сезоне Лукаку забил один гол за «Интер», после чего был травмирован. Миланцы арендовали 29-летнего игрока этим летом до конца текущего сезона.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
1
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