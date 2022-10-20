«Интер» продлит аренду Лукаку
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, скорее всего, не вернется в «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, лондонский клуб не нуждается в услугах бельгийца, поэтому футболист, вероятно, продлит контракт с миланским клубом еще на один сезон
В этом сезоне Лукаку забил один гол за «Интер», после чего был травмирован. Миланцы арендовали 29-летнего игрока этим летом до конца текущего сезона.
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|3
|1
|6
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|10
|
15
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|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
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|10
|1
|5
|4
|9-12
|8
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
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|0
|4
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|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|- : -
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|- : -
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|- : -
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
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|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
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|24.10
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|
Кремонезе – Сампдория
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|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
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|
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Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
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Болонья
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|
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Чиро Иммобиле
Лацио
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Жерар Деулофеу
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Роберто Перейра
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|К
|Ж
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Удинезе
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|1
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|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
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Эмполи
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|1
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