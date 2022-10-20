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Сегодня, 12:23

В «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвичи Кварацхелии.

— Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?

— Неправда! Это вранье.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за итальянский клуб, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

С 2019 по 2022 год он выступал в казанском «Рубине».

Хвича Кварацхелия
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Рома 10 7 1 2 13-9 22
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
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 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
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 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

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Чиро Иммобиле

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

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Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

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И К Ж
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Неуэн Перес

Удинезе

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