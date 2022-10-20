В «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвичи Кварацхелии.

— Есть информация, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке Хвичи Кварацхелии. Это правда?

— Неправда! Это вранье.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах за итальянский клуб, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.