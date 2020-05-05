«Интер» предложит «Баварии» продлить аренду Перишича

«Интер» не хочет возвращать из аренды полузащитника Ивана Перишича, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» готовы предложить «Баварии», за которую в сезоне-2019/20 выступает 31-летний хорват, продлить арендное соглашение еще на год в случае, если мюнхенский клуб не захочет выкупать игрока. Сообщается, что в соглашении прописан пункт, по которому «Бавария» может выкупить Перишича за 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Интер» не хочет оставлять у себя Перишича, поскольку у того слишком высокая зарплата (4,6 миллиона евро в год). Миланский клуб хочет сократить расходы в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 22 матча, на его счету 5 голов и 8 результативных передач.