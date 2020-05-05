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«Интер» предложит «Баварии» продлить аренду Перишича

11:17

«Интер» не хочет возвращать из аренды полузащитника Ивана Перишича, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» готовы предложить «Баварии», за которую в сезоне-2019/20 выступает 31-летний хорват, продлить арендное соглашение еще на год в случае, если мюнхенский клуб не захочет выкупать игрока. Сообщается, что в соглашении прописан пункт, по которому «Бавария» может выкупить Перишича за 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Интер» не хочет оставлять у себя Перишича, поскольку у того слишком высокая зарплата (4,6 миллиона евро в год). Миланский клуб хочет сократить расходы в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 22 матча, на его счету 5 голов и 8 результативных передач.

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