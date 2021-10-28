«Интер» подтвердил продление контракта с Лаутаро Мартинесом
19:58
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
24-летний аргентинец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» и забил пять мячей при одной голевой передаче. Предыдущий контракт игрока истекал 30 июня 2023 года.
Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.
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