Сарри отменил тренировку и провел собрание с игроками «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отменил тренировку. Вместо этого он провел собрание с игроками команды, сообщает Calciomercato.

Подопечные Сарри выиграли только одну из последних пяти встреч во всех турнирах.

Президент римского клуба Клаудио Лотито «начинает терять терпение» по отношению к игрокам, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к новой расстановке под руководством Сарри.

Разговор тренера с командой продлился полтора часа. Клаудио Лотито не присутствовал на встрече.