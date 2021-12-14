Сарри отменил тренировку и провел собрание с игроками «Лацио»
16:01
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отменил тренировку. Вместо этого он провел собрание с игроками команды, сообщает Calciomercato.
Подопечные Сарри выиграли только одну из последних пяти встреч во всех турнирах.
Президент римского клуба Клаудио Лотито «начинает терять терпение» по отношению к игрокам, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к новой расстановке под руководством Сарри.
Разговор тренера с командой продлился полтора часа. Клаудио Лотито не присутствовал на встрече.
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