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Сарри отменил тренировку и провел собрание с игроками «Лацио»

16:01
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отменил тренировку. Вместо этого он провел собрание с игроками команды, сообщает Calciomercato.

Подопечные Сарри выиграли только одну из последних пяти встреч во всех турнирах.

Президент римского клуба Клаудио Лотито «начинает терять терпение» по отношению к игрокам, которые изо всех сил пытаются адаптироваться к новой расстановке под руководством Сарри.

Разговор тренера с командой продлился полтора часа. Клаудио Лотито не присутствовал на встрече.

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Иван Шитик все материалы автора

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