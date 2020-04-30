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«Интер» не станет выкупать Виктора Мозеса у «Челси»

13:29
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«Интер» не планирует выкупать полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, выступающего в итальянской команде на правах аренды в сезоне-2019/20, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» не хотят отдавать за 29-летнего нигерийца 12 миллионов евро в качестве отступных.

Мозес присоединился к «Интеру» зимой 2020 года, на его счету 1 результативная передача в 7 матчах за «нерадзурри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нигерийца в 6,8 миллиона евро.

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