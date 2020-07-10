«Интер» не смог обыграть «Верону»

«Верона» на своем поле сыграла вничью с «Интером» в 31-м туре чемпионата Италии (1:1). У хозяев голы забили Дарко Лазович и Мигел Велозу, а у гостей один мяч на счету Антонио Кандревы, а второй — защитник желто-синих забил в свои ворота.

«Интер» идет на 4-м месте в турнирной таблице, а «Верона» — на 9-м.

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

«Верона» — «Интер» — 2:2 (1:0)

Голы: Лазович, 2 (1:0). Кандрева, 49 (1:1). Димарко, 55 — в свои ворота (1:2). Мигел Велозу, 86 (2:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко (Аджапонг, 66), Ррахмани, Кумбулла (Эмпереур, 84), Мигел Велозу, Лазович (Верре, 85), Пессина, Амрабат, Стемпиньски (Ди Кармине, 54).

«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, де Фрай, Шкриньяр, Валеро (Эриксен, 88), Брозович (Весино, 70), Гальярдини, Санчес, Кандрева, Лукаку (Мартинес, 76).

Предупреждения: Димарко, 29. Гюнтер, 37. Валеро, 45+2. Амрабат, 45+2. Янг, 65.

Судья: Иррати.

9 июля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».