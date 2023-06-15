«Интер» не смог договориться с «Челси» об аренде Лукаку и Кулибали

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вернулся в Италию после встречи с «Челси» о трансферах.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб не смог договориться о продлении аренды форварда Ромелу Лукаку, а также об аренде защитника Калиду Кулибали. Переговоры будут продолжены в ближайшие недели, так как оба игрока остаются главными в списке «Интера» на это лето.

В прошедшем сезоне Лукаку сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

31-летний Кулибали в сезоне-2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.