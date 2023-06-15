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Сегодня, 18:46

«Интер» не смог договориться с «Челси» об аренде Лукаку и Кулибали

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вернулся в Италию после встречи с «Челси» о трансферах.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский клуб не смог договориться о продлении аренды форварда Ромелу Лукаку, а также об аренде защитника Калиду Кулибали. Переговоры будут продолжены в ближайшие недели, так как оба игрока остаются главными в списке «Интера» на это лето.

В прошедшем сезоне Лукаку сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

31-летний Кулибали в сезоне-2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
Калиду Кулибали
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
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Кремонезе – Салернитана
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3.06 22:00
Эмполи – Лацио
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Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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