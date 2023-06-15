Джилардино: «Хочу такую же карьеру, как у Гасперини»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино признался, что очень хотел бы иметь такую карьеру, как у Джан Пьеро Гасперини, возглавляющего на данный момент «Аталанту».

«Хочу в один прекрасный день сказать себе — у меня такая же интересная карьера, как у Гасперини», — цитирует Джилардино ITASportPress.

6 мая команда Джилардино дома обыграла «Асколи» (2:1) в 36-м туре серии B и гарантировала себе повышение в классе вслед за «Фрозиноне».