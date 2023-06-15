«Ювентус» должен сократить платежную ведомость на 130 миллионов евро из-за невыхода в ЛЧ

«Ювентусу» придется сократить платежную ведомость из-за невыхода в Лигу чемпионов.

По информации Goal, в связи с непопаданием в главный европейский турнира на следующий сезон туринскому клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пересмотрит трансферную политику, сделав ставку на подписание молодых игроков.

В прошедшем сезоне серии А клуб занял 7-е место в турнирной таблице с учетом штрафа в размере 9 очков, который был применен из-за обвинений в финансовых махинациях.