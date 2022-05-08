«Интер» может подписать сына Лилиама Тюрама

«Интер» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб видит в 21-летнем французе замену Марсело Брозовичу.

В сезоне-2021/22 Тюрам забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи в 38 матчах за «Ниццу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника сборной Франции, «Пармы», «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама.