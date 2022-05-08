«Интер» может подписать сына Лилиама Тюрама
«Интер» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает Calciomercato.
По данным источника, итальянский клуб видит в 21-летнем французе замену Марсело Брозовичу.
В сезоне-2021/22 Тюрам забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи в 38 матчах за «Ниццу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.
Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника сборной Франции, «Пармы», «Ювентуса» и «Барселоны» Лилиана Тюрама.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
2
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
20
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|2 : 1
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|2 : 0
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|26
|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
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