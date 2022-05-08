Сарри рассказал о противостоянии с «Ромой» в чемпионате Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о противостоянии с «Ромой» после победы в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:0).

«Важно ли то, что мы можем закончить сезон выше «Ромы»? Пора прекращать мыслить в такой провинциальной манере. Рим заслуживает, что здесь играли две сильные команды. Понятно, что дерби будет всегда матчем года для обеих клубов, но мы должны начать думать по-другому», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

В турнирной таблице серии А «Лацио» занимает пятое место, набрав 62 очка после 36 туров. У «Ромы» 59 очков и один матч в запасе.

В следующем матче «Лацио» сыграет с «Ювентусом» 15 мая.