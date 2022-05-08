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Сегодня, 01:10

Сарри — о цели закончить сезон выше «Ромы»: «Пора прекращать мыслить в такой провинциальной манере»

Сарри рассказал о противостоянии с «Ромой» в чемпионате Италии
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о противостоянии с «Ромой» после победы в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:0).

«Важно ли то, что мы можем закончить сезон выше «Ромы»? Пора прекращать мыслить в такой провинциальной манере. Рим заслуживает, что здесь играли две сильные команды. Понятно, что дерби будет всегда матчем года для обеих клубов, но мы должны начать думать по-другому», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

В турнирной таблице серии А «Лацио» занимает пятое место, набрав 62 очка после 36 туров. У «Ромы» 59 очков и один матч в запасе.

В следующем матче «Лацио» сыграет с «Ювентусом» 15 мая.

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Обе забьют - да

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1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

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30%

1.70

ТБ 2.5

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Обе забьют - да

40%

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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Лацио
ФК Рома
Маурицио Сарри
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 0 : 1
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 2 : 0
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Интер

 9
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
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Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
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Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
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Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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