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Сегодня, 08:59

«Интер» может подписать брата Тюрама за 30 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Ницца» Кефрена Тюрама, который является родным братом нападающего «нерадзурри» Маркуса Тюрама, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что миланский клуб рассчитывает выкупить контракт игрока за 25-30 миллионов евро.

Контракт 22-летнего француза с «Ниццей» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за французский клуб 6 матчей. Его статистика в прошлом сезоне — 48 матчей, 2 гола и 8 результативных передач.

Летом сообщалось, что Тюрамом интересуются «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Ницца
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 7 4 2 1 12-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
8
 Болонья 7 2 4 1 6-4 10
9
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
10
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
11
 Торино 7 2 3 2 6-7 9
12
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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