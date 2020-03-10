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«Интер» может подписать Асмира Беговича

09:50
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«Интер» интересуется вратарем «Борнмута» Асмиром Беговичем, сообщает Sempreinter.

По информации источника, клуб рассматривает 32-летнего боснийца как вторую опцию на позицию вратаря после Самира Хандановича.

Сейчас права на Беговича принадлежат «Борнмуту», но голкипер с зимы находится в аренде в «Милане», где провел 2 матча и пропустил 3 мяча. Первую половину сезона-2019/20 футболист провел в аренде в азербайджанском «Карабахе», в составе которого провел 17 матчей (7 из них — «на ноль») и пропустил 16 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Беговича в 3 миллиона евро.

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