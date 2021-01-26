«Интер» — «Милан»: стартовые составы. Тэтэрушану заменил Доннарумму в воротах
21:48
Стали известны составы «Интера» и «Милана» на матч 1/4 финала Кубка Италии. Место в воротах номинальных гостей займет Чиприан Тэтэрушану, который заменит дисквалифицированного Джанлуиджи Доннарумму.
С первых минут на поле появятся:
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Коларов, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, Алексис Санчес.
«Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер, Романьоли, Т. Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс, Б. Диас, Леао, Ибрагимович.
Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
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