Стали известны составы «Интера» и «Милана» на матч 1/4 финала Кубка Италии. Место в воротах номинальных гостей займет Чиприан Тэтэрушану, который заменит дисквалифицированного Джанлуиджи Доннарумму.

С первых минут на поле появятся:

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Коларов, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, Алексис Санчес.

«Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер, Романьоли, Т. Эрнандес, Кесси, Мейте, Салемакерс, Б. Диас, Леао, Ибрагимович.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.