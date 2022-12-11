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Сегодня, 19:35

«Интер» и «Челси» пока не могут договориться по условиям продления аренды Лукаку

Иван Шитик
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

«Интер» рассчитывает договориться с «Челси» о новой аренде нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон, сообщает Tuttosport.

Лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты 29-летнего игрока.

«Интер», в свою очередь, рассчитывал договориться о снижении выплат в рамках новой аренды.

Бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы. В серии А он провел только 4 матча и забил 1 гол.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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