«Интер» и Перишич пока не могут договориться о новом контракте

Полузащитник Иван Перишич в летнее межсезонье может покинуть «Интер» в качестве свободного агента, так как не может согласовать с руководством условия нового соглашения. Между футболистом и клубом есть некие разногласия касательно срока нового контракта и его финансовой составляющей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

33-летний хорват хочет заключить контракт на два сезона с опцией продления еще на год. Также он хочет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон.

«Интер» предлагает договор по схеме «1+1». Также клуб предлагает чуть более низкую зарплату: 4,5 миллиона.

Действующий контракт Перишича с «Интером» истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 3 результативные передачи.