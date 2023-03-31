«Интер» готов предложить Хандановичу новый контракт

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может заключить новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, боссы клуба готовы подписать с игроком новое соглашение. В скором времени ему будет предложено новый обновленный контракт. Зарплата 38-летнего игрока сократится примерно вдвое по сравнению с нынешним.

Ханданович в этом сезоне участвовал в десяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, пропустив 16 голов. Действующий контракт вратаря истекает в июне.