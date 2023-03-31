«Интер» готов предложить Хандановичу новый контракт
Голкипер «Интера» Самир Ханданович может заключить новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, боссы клуба готовы подписать с игроком новое соглашение. В скором времени ему будет предложено новый обновленный контракт. Зарплата 38-летнего игрока сократится примерно вдвое по сравнению с нынешним.
Ханданович в этом сезоне участвовал в десяти матчах «Интера» в нынешнем сезоне, пропустив 16 голов. Действующий контракт вратаря истекает в июне.
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|32-37
|34
|
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|27
|6
|10
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|24-36
|28
|
15
|Лечче
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|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
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|22-41
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|
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|Сампдория
|27
|3
|6
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|15
|
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|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
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|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|6
|
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