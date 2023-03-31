Главный тренер «Ювентуса» Аллегри назвал сильные стороны «Вероны»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о предстоящем матче с «Вероной» в серии А.

«Не стоит считать, что победой в Милане мы все решили, отнюдь. Каждый матч мы начинаем сначала. «Верона» много бегает и прессингует по всему полю. В первом круге мы сильно устали», — цитирует Аллегри ITASportPress.

Матч между «Ювентусом» и «Вероной» пройдет завтра, 1 апреля, в Турине. Начало — в 21.45 мск.