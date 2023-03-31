Индзаги рассказал о настрое «Интера» на матч с «Фиорентиной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, чего ждет от матча серии А с «Фиорентиной».

«Хотим показать хороший матч при своей родной публике. Мы встречаемся с мотивированной командой, которая также хорошо идет в Европе и Кубке Италии. Так что для успеха «Интеру» придется показать максимум своих возможностей», — заявил Индзаги ITASportPress.

Матч между «Интером» и «Фиорентиной» состоится в Милане первого апреля. Начало — в 19.00 мск.