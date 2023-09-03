Сарри доволен настроем «Лацио» в матче против «Наполи»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оценил игру команды в матче 2-го тура серии А с «Наполи» (2:1).

«Ключом к успеху стал менталитет игроков: они смогли выстоять под давлением и сохранили концентрацию даже после двух незасчитанных голов, сумев добыть победу. Нам не хватало такого настроя в первых двух поединках», — цитирует Сарри DAZN.

Ранее тренер «Наполи» Руди Гарсия похвалил игру «Лацио».