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«Интер» достиг устной договоренности о продлении контракта с де Фраем

14:14
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«Интер» достиг устной договоренности о продлении контракта с защитником Стефаном де Фраем, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 29-летний голландец готов продлить соглашение с «нерадзурри». Сообщается, что сейчас стороны согласовывают условия контракта на фоне финансовых проблем клуба.

В сезоне-2020/21 Де Фрай провел 29 матчей за «Интер» и забил 1 гол. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/de-vrij-l-inter-e-la-questione-contratto-il-motivo-delle-parole--30532

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