«Интер» достиг устной договоренности о продлении контракта с де Фраем
«Интер» достиг устной договоренности о продлении контракта с защитником Стефаном де Фраем, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 29-летний голландец готов продлить соглашение с «нерадзурри». Сообщается, что сейчас стороны согласовывают условия контракта на фоне финансовых проблем клуба.
В сезоне-2020/21 Де Фрай провел 29 матчей за «Интер» и забил 1 гол. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/de-vrij-l-inter-e-la-questione-contratto-il-motivo-delle-parole--30532
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