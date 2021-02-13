Далот рассказал, почему решил выступать за «Милан»
Защитник «Милана» Диогу Далот, арендованный у «Манчестер Юнайтед», рассказал о выступлении за итальянский клуб.
«Когда я принял предложение «Милана», моей целью было просто снова почувствовать запах газона, так как я хотел снова стать игроком после трех лет травм. Я хотел доказать ежедневной работой на тренировках, что достоин играть, и я думаю, что добился этого. Пиоли хочет баланса от своих крайних защитников, чтобы иметь возможность защищаться, а также продвигаться вперед. Возможно, я немного больше настроен на нападение, чем Калабрия, но это ресурс для команды, имеющий другие характеристики», — приводит слова Далота Sportweek La Gazzetta dello Sport.
?В сезоне-2020/21 Далот провел 17 матчей за «Милан», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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