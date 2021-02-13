Далот рассказал, почему решил выступать за «Милан»

Защитник «Милана» Диогу Далот, арендованный у «Манчестер Юнайтед», рассказал о выступлении за итальянский клуб.

«Когда я принял предложение «Милана», моей целью было просто снова почувствовать запах газона, так как я хотел снова стать игроком после трех лет травм. Я хотел доказать ежедневной работой на тренировках, что достоин играть, и я думаю, что добился этого. Пиоли хочет баланса от своих крайних защитников, чтобы иметь возможность защищаться, а также продвигаться вперед. Возможно, я немного больше настроен на нападение, чем Калабрия, но это ресурс для команды, имеющий другие характеристики», — приводит слова Далота Sportweek La Gazzetta dello Sport.

?В сезоне-2020/21 Далот провел 17 матчей за «Милан», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.