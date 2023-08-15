«Интер» арендовал защитника «Монцы» Аугусто

«Интер» арендовал у «Монцы» защитника Карлоса Аугусто до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

У «нерадзурри» есть право выкупа 24-летнего игрока. Также «Интер» будет обязан выкупить защитника при выполнении определенных условий.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма выкупа составит 13 миллионов евро и бонусы. Бразилец заменит в составе «Интера» Робина Гозенса, переходящего в «Унион».

Аугусто в сезоне-2022/23 сыграл за «Монцу» 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.