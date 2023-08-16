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Сегодня, 02:44

«Фрозиноне» арендовал у «Ювентуса» полузащитника

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Энцо Барренечеа продолжит карьеру во «Фрозиноне». 22-летний аргентинец перебрался в новую команду на правах аренды до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро. Ранее он играл за «Сьон» и «Ньюэлсс Олд Бойз».

В прошлом сезоне Барранечеа в 5 матчах за основной состав туринцев (3 в серии А и 2 в еврокубках), но результативными действиями не отметился. В серии С он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 26 встречах за дубль «Юве».

Футбол
ФК Фрозиноне
ФК Ювентус
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