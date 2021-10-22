Инсинье отреагировал на слухи о возможном переходе в «Интер»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отреагировал на слухи о том, что он может покинуть команду летом в качестве свободного агента.

«Я пытаюсь сохранять спокойствие и концентрироваться на том, что происходит на поле. Если говорить о моем контракте — все прекрасно знают, что мой агент ведет переговоры с клубом, что в клубе хотят, чтобы я спокойно думал только о футболе. Этот сезон очень важен для «Наполи», я не хочу, чтобы и я, и фанаты, и мои одноклубники отвлекались на слухи обо мне. Если мои партнеры будут видеть, что я, капитан команды, спокоен и сконцентрирован на деле, то и они будут такими же. Я расстроен, что не забил пенальти, такого больше не может повториться. Я — капитан, и я должен заряжать команду силой», — приводит Football Italia слова Инсинье.

Ранее сообщалось, что Инсинье может продолжить карьеру в «Интере».