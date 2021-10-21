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Инсинье может перейти из «Наполи» в «Интер»

16:30
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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агент 30-летнего итальянца Винченцо Писакане встретился с представителями миланского клуба.

Контракт нападающего с неаполетанским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. «Наполи» предложил Инсинье новое контракт с зарплатой 4,6 миллиона евро, но не получил положительного ответа от представителя игрока.

В нынешнем сезоне Инсинье провел восемь матчей за «Наполи» в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsitaly.com/2021/insignes-agent-meets-inter-as-napoli-struggle/

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