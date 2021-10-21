В «Фиорентине» отреагировали на информацию, что Кокорин не сыграет с «Кальяри»

В «Фиорентине» отреагировали на информацию, что нападающий Александр Кокорин пропустит матч 9-го тура чемпионата Италии против «Кальяри».

«Кокорин пропустит матч с «Кальяри»? Нет, на данный момент неизвестно, пропустит ли он матч. Нужно подождать», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Фиорентины».

Ранее 30-летний россиянин пропускал матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечной усталости.

Матч «Фиорентина» — «Кальяри» состоится 24 октября в 16:00 по московскому времени.