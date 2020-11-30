Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:0).

«Атмосфера вокруг матча, безусловно, дала нам дополнительную мотивацию, поскольку мы хотели отдать дань уважения нашему кумиру. Смерть Марадоны- это больно, и в этом матче мы сильнее чем обычно хотели показать отличную игру ради него и этого города.

Надеюсь, что это станет нашей отправной точкой, потому что, если мы будем так играть, то сможем создавать серьезные проблемы для любого соперника. Если будем продолжать в том же духе, то сможем достичь больших целей», — приводит слова Инсинье Sky Sport Italia.