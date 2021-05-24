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Индзаги в среду обсудит продление контракта с «Лацио»

07:52
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

«В прошлом сезоне, когда мы были лидерами таблицы перед пандемией коронавируса, все еще продолжались дискуссии о продлении моего контракта. Я бы не стал ждать 16 месяцев никого другого, но подожду еще три дня, потому что это «Лацио». Я встречусь с руководством клуба в среду.

Я унаследовал команду, которую оскорбляли собственные фанаты на предсезонной тренировке пять лет назад. Теперь мы квалифицировались в еврокубки пятый сезон подряд, привезли на домашний стадион три трофея и финишировали впереди больших клубов», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

«Лацио» по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.

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